Володин заявил о поступлении более 120 тысяч обращений в Госдуму по проекту о QR-кодах

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Более 120 тыс. официальных обращений поступило в Госдуму по поводу правительственных законопроектов о QR-кодах, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Володин заявил о поступлении более 120 тысяч обращений в Госдуму по проекту о QR-кодах
  • AP

«В адрес Государственной думы, депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений, ещё большее количество комментариев звучит в социальных сетях», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, все обращения внимательно изучаются.

Он добавил, что законопроекты о QR-кодах важно всесторонне обсудить.

Ранее комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

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