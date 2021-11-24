Володин заявил о поступлении более 120 тысяч обращений в Госдуму по проекту о QR-кодах
- AP
«В адрес Государственной думы, депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений, ещё большее количество комментариев звучит в социальных сетях», — написал Володин в своём Telegram-канале.
По его словам, все обращения внимательно изучаются.
Он добавил, что законопроекты о QR-кодах важно всесторонне обсудить.
Ранее комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.