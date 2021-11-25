В Дагестане поддержали законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест

Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

«Законопроект поддержали 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов... Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранения Республики Дагестан, комитеты народного собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы регионального парламента.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

В Северной Осетии соответствующий документ не набрал необходимого числа голосов.