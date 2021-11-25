Депутаты заксобрания Ростовской области поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты законодательного собрания Ростовской области поддержали большинством голосов федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах.

«Понимая, что развитие ситуации с коронавирусной инфекцией носит чрезвычайно опасный для жизни людей характер, депутаты законодательного собрания в большинстве своём сходятся во мнении, что эти нормы требуют поддержки», — приводит ТАСС слова спикера регионального парламента Александра Ищенко.

Отмечается, что 42 депутата проголосовали в поддержку законопроекта, десять — против, двое воздержались.

По словам Ищенко, отзыв законодательного собрания будет направлен в Госдуму по итогам заседания.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

В Северной Осетии соответствующий документ не набрал необходимого числа голосов.