В Оренбургской области поддержали законопроект о введении QR-кодов

Депутаты законодательного собрания Оренбургской области поддержали законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.

«Депутаты законодательного собрания рассмотрели федеральный законопроект о возможном введении ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции и поддержали его. За проголосовали 30 депутатов, 17 были против, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

В Северной Осетии соответствующий документ не набрал необходимого числа голосов.

В Кремле назвали сложным процессом принятие законопроектов о QR-кодах.