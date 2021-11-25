В Московской области поддержали законопроект о введении некоторых ограничений по COVID-19

Московская областная дума поддержала законопроект о введении на территории региона некоторых ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом.

Отмечается, что документ вносит изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



«Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации», — говорится в заявлении.

В Мособлдуме напомнили, что до 1 февраля 2022 года вместо QR-кода о вакцинации можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе наблюдается снижение числа больных COVID-19, находящихся на ИВЛ.