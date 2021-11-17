Воробьёв заявил о снижении числа больных COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил о снижении числа больных коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на ИВЛ, в Подмосковье.
Воробьёв заявил о снижении числа больных COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«У нас максимально 650—660 (пациентов на ИВЛ. — RT) было, утром — 590. Переломить удалось, но это всё равно ещё очень много. Не хочется излишне драматизировать, но и недооценивать угрозу тоже было бы глупо, поэтому врачи борются с COVID-19, мы делаем всё, чтобы у них были необходимые ресурсы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.

19 ноября в России вновь зафиксирован суточный максимум смертей среди пациентов с COVID-19. За 24 часа из-за коронавируса умерли 1247 человек.

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