В России вновь зафиксирован суточный максимум смертей среди пациентов с COVID-19

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За сутки в России умерли 1247 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число летальных исходов — 259 084.

Накануне скончались 1240 пациентов. 

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что рост числа смертей среди пациентов с COVID-19 в стране вызывает особую тревогу.

Вице-премьер рассказала, что летальные случаи фиксируются, как правило, среди граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и не вакцинированных от COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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