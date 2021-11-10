Голикова: рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что рост числа летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в России вызывает особую тревогу.

Об этом она сказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности», — заявила Голикова.

Она отметила, что, по оперативным данным, ежедневно умирают более 1 тыс. российских граждан с COVID-19.

Голикова уточнила, что летальные случаи фиксируются, как правило, среди граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и не вакцинированных от COVID-19.

Также вице-премьер сообщила о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19.

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