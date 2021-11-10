Голикова: рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу
- РИА Новости
Об этом она сказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности», — заявила Голикова.
Она отметила, что, по оперативным данным, ежедневно умирают более 1 тыс. российских граждан с COVID-19.
Голикова уточнила, что летальные случаи фиксируются, как правило, среди граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и не вакцинированных от COVID-19.
Также вице-премьер сообщила о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.