Голикова сообщила о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства сообщила о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19.
Голикова сообщила о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19
  • Reuters

«Хочу отметить, что за последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44-й недели, которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%», — заявила Голикова.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, сообщил, что в большинстве регионов России темпы прироста числа случаев COVID-19 замедлились.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.

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