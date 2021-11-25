Профессор Щербаков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве.

«Думаю, что работать будут не мигранты, а наши соотечественники. Возможно, немного вырастут зарплаты у некоторых», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, те зарплаты, которые сейчас получают мигранты, являются средними по стране.

«Мигранты приехали за заработком, и если они не будут его в России получать, то они или найдут другую работу, или уедут обратно», — считает он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью выразил мнение о необходимости сокращения числа мигрантов среди районных коммунальных работников.

Также Собянин заявил, что число мигрантов на строительных площадках Москвы сократилось более чем в два раза в сравнении с показателями 2016 года.

Он отмечал, что при этом стройки не заморозились, они ведутся активно.

Также мэр Москвы призывал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице и наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.