Профессор Щербаков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве

Короткая ссылка
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве.
Профессор Щербаков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве
  • РИА Новости

«Думаю, что работать будут не мигранты, а наши соотечественники. Возможно, немного вырастут зарплаты у некоторых», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, те зарплаты, которые сейчас получают мигранты, являются средними по стране.

«Мигранты приехали за заработком, и если они не будут его в России получать, то они или найдут другую работу, или уедут обратно», — считает он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью выразил мнение о необходимости сокращения числа мигрантов среди районных коммунальных работников.

Также Собянин заявил, что число мигрантов на строительных площадках Москвы сократилось более чем в два раза в сравнении с показателями 2016 года.

Он отмечал, что при этом стройки не заморозились, они ведутся активно.

Также мэр Москвы призывал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице и наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить