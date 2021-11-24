В Волгоградской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

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В Волгоградской области прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19.
В Волгоградской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
  • AP

Как сообщает novostivolgograda.ru, за вторник, 23 ноября, прививочные центры посетили 20 813 человек, что стало новым суточным рекордом по вакцинации от коронавируса, отметили в Комитете здравоохранения региона.

К настоящему времени первым компонентом вакцины привились 1 215 411 жителей, завершил иммунизацию 1 039 991 человек.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа выявили 301 случай COVID-19, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Вылечились при этом 606 жителей.

С начала пандемии в городе заболели 47 315 человек, из больниц выписаны 41 566 пациентов.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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