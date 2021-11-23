Вирусолог Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Уровня иммунитета не хватает, но если коронавирус сейчас не проявит новых штаммов и не видоизменится, то мы с вами увидим сейчас около месяца стабилизацию процесса и с середины декабря постепенно снижение количества заболевших», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, рассматривать ситуацию по числу заболевших нужно не по всей стране, а по отдельным регионам.

«В части регионов мы видим рост заболеваемости, а не её снижение. Поэтому говорить о полноценной стабилизации процесса я бы сейчас не стал», — пояснил Тимаков.

Он добавил, что в течение месяца процесс должен стабилизироваться, если не будет нового штамма.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.