Проценко призвал к активным действиям по борьбе с коронавирусом в России

Пустыми разговорами и рассуждениями распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России не остановить, необходимы действия. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой… волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение», — написал он в Telegram.

Проценко отметил, что в настоящее время идёт «настоящая война» с вирусом, ежедневно умирает более тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече с вирусом.

Ранее врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом, в числе которых также выступил Проценко, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.