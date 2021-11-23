В Мурманской области выявили 229 случаев коронавируса за сутки

В Мурманской области выявили 229 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 84 956 жителей. Вылечились 65 594 человека.

Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа зарегистрировали 332 случая COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства. Выписаны 644 пациента.

Общее число заболевших в городе достигло 47 014.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.