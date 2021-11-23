В Мурманской области выявили 229 случаев коронавируса за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 84 956 жителей. Вылечились 65 594 человека.
Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа зарегистрировали 332 случая COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства. Выписаны 644 пациента.
Общее число заболевших в городе достигло 47 014.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.