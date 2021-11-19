Вирусолог Альтштейн высказался о будущем пандемии

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

«Я верю, что в 2022 году мы с этой пандемией справимся», — цитирует эксперта газета «Известия».

Вместе с тем Альтштейн выразил мнение, что штамм «дельта» будет существовать ещё долго. По его словам, штамм наиболее хорошо приспособился и распространяется наиболее эффективно.

«До этого таких штаммов не было. Я надеюсь, что более сильный штамм не появится. У него есть отличия от исходного варианта, от которого сделали вакцины, — требуется в несколько раз больший титр антител, чтобы его нейтрализовать», — добавил Альтштейн.

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