В Оренбургской области зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 370 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за сутки
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 98 502. Из больниц выписаны 83 014 жителей, в том числе 301 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 775 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав. Всего в республике заболел 115 491 человек.

Вылечились 103 162 жителя, включая 773 за последние 24 часа.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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