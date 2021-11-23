В Тамбовской области выявили 211 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области выявили 211 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в области достигло 53 195, вылечившихся — 49 891.

На госпитализации находятся 974 пациентов, на карантине на дому — ещё 1519.

Первый этап вакцинации прошли 447 894 человека, оба этапа — 413 915 жителей.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 33 996 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.