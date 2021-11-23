В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение

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Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно караться уголовной ответственностью. Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев.
В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение
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«Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан», — цитирует РИА Новости Васильева.

Он подчеркнул, что за опасное вождение должны предусматриваться реальные сроки — от трёх до пяти лет лишения свободы.

Ранее в столичном управлении ГИБДД заявили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

Позднее сообщалось, что одним из погибших является блогер Саид Губденский. Также после ДТП скончался президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

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