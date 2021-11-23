В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение

Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно караться уголовной ответственностью. Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев.

«Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан», — цитирует РИА Новости Васильева.

Он подчеркнул, что за опасное вождение должны предусматриваться реальные сроки — от трёх до пяти лет лишения свободы.

Ранее в столичном управлении ГИБДД заявили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

Позднее сообщалось, что одним из погибших является блогер Саид Губденский. Также после ДТП скончался президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.