После ДТП в Москве умер президент Федерации автомотоспорта Дагестана
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«Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов. Вместе с ним погиб и наш друг, автоблогер Саид Губденский. Выражаем искренние соболезнования близким и родным», — сказали агентству.
Ранее в столичном управлении ГИБДД заявили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.
Позднее сообщалось, что одним из погибших является блогер Саид Губденский.
Движение на Кутузовском проспекте восстановлено.