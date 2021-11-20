После ДТП в Москве умер президент Федерации автомотоспорта Дагестана

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Президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов скончался после ДТП в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в федерации.
После ДТП в Москве умер президент Федерации автомотоспорта Дагестана
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«Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов. Вместе с ним погиб и наш друг, автоблогер Саид Губденский. Выражаем искренние соболезнования близким и родным», — сказали агентству.

Ранее в столичном управлении ГИБДД заявили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

Позднее сообщалось, что одним из погибших является блогер Саид Губденский.

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено.

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