После ДТП в Москве умер президент Федерации автомотоспорта Дагестана

Президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов скончался после ДТП в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в федерации.

«Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов. Вместе с ним погиб и наш друг, автоблогер Саид Губденский. Выражаем искренние соболезнования близким и родным», — сказали агентству.

Ранее в столичном управлении ГИБДД заявили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

Позднее сообщалось, что одним из погибших является блогер Саид Губденский.

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено.