Два человека погибли в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека. Об этом рассказали в столичном управлении ГИБДД.

«В ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, ещё один тяжело ранен», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, в 15:10 водитель BMW совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

От полученных травм водитель BMW погиб, его пассажир с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

В ГИБДД уточнили, что пострадавший позже скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в ходе ДТП водитель автомобиля марки Mazda заехал на тротуар и сбил пешеходов.