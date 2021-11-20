Два человека погибли в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
- РИА Новости
«В ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, ещё один тяжело ранен», — говорится в сообщении в Telegram.
Как отмечается, в 15:10 водитель BMW совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.
От полученных травм водитель BMW погиб, его пассажир с тяжёлыми травмами был госпитализирован.
В ГИБДД уточнили, что пострадавший позже скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в ходе ДТП водитель автомобиля марки Mazda заехал на тротуар и сбил пешеходов.