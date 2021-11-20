В Петербурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов

В Санкт-Петербурге в ходе ДТП водитель автомобиля марки Mazda заехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Произошло ДТП между автомобилем Volvo под управлением 35-летнего мужчины и Mazda под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии автомобиль Mazda заехал на тротуар и сбил стоящих перед светофором пешеходов», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Пострадавших, троих пешеходов и пассажира автомобиля Mazda, госпитализировали.

Ранее стало известно, что четыре пешехода погибли в результате наезда автомобиля, когда шли на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика в Ставропольском крае.