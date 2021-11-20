В Петербурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов
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- РИА Новости
«Произошло ДТП между автомобилем Volvo под управлением 35-летнего мужчины и Mazda под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии автомобиль Mazda заехал на тротуар и сбил стоящих перед светофором пешеходов», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Пострадавших, троих пешеходов и пассажира автомобиля Mazda, госпитализировали.
Ранее стало известно, что четыре пешехода погибли в результате наезда автомобиля, когда шли на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика в Ставропольском крае.