В Петербурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов

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В Санкт-Петербурге в ходе ДТП водитель автомобиля марки Mazda заехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Произошло ДТП между автомобилем Volvo под управлением 35-летнего мужчины и Mazda под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии автомобиль Mazda заехал на тротуар и сбил стоящих перед светофором пешеходов», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Пострадавших, троих пешеходов и пассажира автомобиля Mazda, госпитализировали. 

Ранее стало известно, что четыре пешехода погибли в результате наезда автомобиля, когда шли на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика в Ставропольском крае.

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