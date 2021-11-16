Четыре пешехода погибли при наезде автомобиля на Ставрополье

Четыре пешехода погибли в результате наезда автомобиля, когда шли на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика в Ставропольском крае.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

По данным госавтоинспекции, около 18:30 на 314-м км автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды водитель грузовика MAN пытался избежать наезда на водителя стоявшего у обочины сломавшегося автомобиля и вывернул руль. В результате этого он зацепил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Volkswagen Polo и съехал с дороги, опрокинувшись на обочину.

«Несколькими секундами спустя, чтобы оказать помощь водителю MAN, к месту ДТП попытались подойти четыре пешехода, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте», — заявили в ГИБДД.

Отмечается, что водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и допустил наезд на пешеходов, в результате чего все четверо погибли на месте. Ещё три человека в результате происшествия пострадали.

Ранее сообщалось, что в Москве столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие.