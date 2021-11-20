РИА Новости: в ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский

Блогер Саид Губденский скончался в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера блогера.

«Так», — приводит агентство ответ менеджера на вопрос о том, скончался ли блогер.

По его словам, в машине с Губденским находился «коллега по работе».

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

От полученных травм водитель одного из автомобилей погиб, его пассажир с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

В ГИБДД уточнили, что пострадавший позже скончался в больнице.