РИА Новости: в ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский

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Блогер Саид Губденский скончался в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера блогера.
РИА Новости: в ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский
  • ©said.gubdenskiy/Instagram

«Так», — приводит агентство ответ менеджера на вопрос о том, скончался ли блогер.

По его словам, в машине с Губденским находился «коллега по работе».

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

От полученных травм водитель одного из автомобилей погиб, его пассажир с тяжёлыми травмами был госпитализирован.

В ГИБДД уточнили, что пострадавший позже скончался в больнице.

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