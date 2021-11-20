РИА Новости: в ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский
- ©said.gubdenskiy/Instagram
«Так», — приводит агентство ответ менеджера на вопрос о том, скончался ли блогер.
По его словам, в машине с Губденским находился «коллега по работе».
Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.
От полученных травм водитель одного из автомобилей погиб, его пассажир с тяжёлыми травмами был госпитализирован.
В ГИБДД уточнили, что пострадавший позже скончался в больнице.