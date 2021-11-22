В Самарской области зафиксировали 1648 случаев коронавируса за сутки

В Самарской области зафиксировали 1648 случаев коронавируса за последние сутки. Вылечились 957 жителей.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 170 822.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 933 897 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 1 427 859 жителей республики.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.