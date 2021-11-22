В Кремле прокомментировали проект запрета упоминания в СМИ национальности преступника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о внесении в Госдуму законопроекта о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников.

«Пока рано оценивать. Внесён документ, ещё предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня», — сказал Песков.

22 ноября парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальности преступника.

По мнению автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.