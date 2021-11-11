Парламент Чечни предложил запретить упоминание в СМИ национальности преступников

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Парламент Чечни принял решение внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
Парламент Чечни предложил запретить упоминание в СМИ национальности преступников
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Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

По мнению автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение данного запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве с участием группы мужчин и прохожего с ребёнком. По его словам, в данном конфликте «никакой национальной подоплёки... нет и быть не может».

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