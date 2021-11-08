Песков заявил об отсутствии национальной подоплёки в конфликте в Ватутинках

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве с участием группы мужчин и прохожего с ребёнком.
Песков заявил об отсутствии национальной подоплёки в конфликте в Ватутинках
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Там на самом деле речь идёт о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия», — сказал Песков.

Он отметил, что «никакой национальной подоплёки здесь нет и быть не может».

7 ноября Щербинский районный суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Ранее Следственный комитет предъявил им обвинение. В ведомстве уточнили, что по факту инцидента открыто дело о покушении на убийство, совершённом группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.

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