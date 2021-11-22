В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступника

Парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальности преступника. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее сообщалось о решении парламента Чечни внести соответствующий проект поправок в Госдуму.

По мнению автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.