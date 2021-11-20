Российская атомная подлодка провела учебную торпедную стрельбу в Баренцевом море

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Российский атомный подводный ракетный крейсер отработал в Баренцевом море применение торпедного оружия по подводной цели, сообщили в Северном флоте.
Российская атомная подлодка провела учебную торпедную стрельбу в Баренцевом море
  • РИА Новости

«Торпедная атака была выполнена при плавании кораблей на глубине около 100 м. Стрельба проводилась практическим боезапасом (без боевой части)», — цитирует пресс-службу флота Интерфакс.

Противолодочное тактическое учение состоялось в двустороннем формате, отметили там.

«Противодействие крейсеру оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. В ходе тактического противолодочного учения экипаж подводного крейсера отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах», — уточнили в Северном флоте.

После успешного выполнения торпедной стрельбы учебную торпеду подняли из воды катером-торпедоловом и доставили на базу.

18 ноября министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

17 ноября ракета «Циркон», пуск которой был выполнен с фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием.

Полковник в запасе Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал о преимуществах ракеты «Циркон». По его словам, эта ракета достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях.

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