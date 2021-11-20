Глава СК поручил повторно доложить по делу об отравлении метанолом в Казани
- РИА Новости
«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Липскому В.А. повторно доложить о ходе расследования и проведённых следственных действиях», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве напомнили, что по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель, однако мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому избрана не была.
Суд в удовлетворении ходатайства отказал, а прокуратура решение не обжаловала.
«В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учётом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, председатель Следственного комитета России поручил подчинённым обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу», — отметили в ведомстве.
Ранее число пострадавших в результате отравления метанолом в Казани увеличилось до 15. Пресс-служба СК по Татарстану проинформировала, что отравившиеся метанолом люди в Казани выпили незамерзающую автомобильную жидкость, спутав её с алкоголем.
Позднее девушка, отравившаяся метанолом, скончалась в больнице.