Глава СК поручил повторно доложить по делу об отравлении метанолом в Казани

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить по делу об отравлении метанолом в Казани. Глава ведомства также поручил обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте подозреваемого.
Глава СК поручил повторно доложить по делу об отравлении метанолом в Казани
  • РИА Новости

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Липскому В.А. повторно доложить о ходе расследования и проведённых следственных действиях», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве напомнили, что по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель, однако мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому избрана не была.

Суд в удовлетворении ходатайства отказал, а прокуратура решение не обжаловала.

«В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учётом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, председатель Следственного комитета России поручил подчинённым обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу», — отметили в ведомстве.

Ранее число пострадавших в результате отравления метанолом в Казани увеличилось до 15. Пресс-служба СК по Татарстану проинформировала, что отравившиеся метанолом люди в Казани выпили незамерзающую автомобильную жидкость, спутав её с алкоголем.

Позднее девушка, отравившаяся метанолом, скончалась в больнице.

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