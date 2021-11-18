Число пострадавших в результате отравления метанолом в Казани увеличилось до 15

По словам представителя больницы, где лечатся отравившиеся метанолом в Казани, число пострадавших возросло до 15.

«В настоящее время пострадавших 15. В больницы обратились две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая — в Башкирию», — приводит слова представителя больницы РИА Новости.

Пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану ранее сообщила, что отравившиеся метанолом люди в Казани выпили незамерзающую автомобильную жидкость, спутав её с алкоголем.

По имеющейся информации, один из отравившихся купил алкоголь в пятилитровой пластиковой бутыли, а после её перепутали с бутылью незамерзающей автомобильной жидкости аналогичного объёма, когда доставали из багажника.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.