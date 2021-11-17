Отравившиеся метанолом в Казани случайно выпили незамерзающую автомобильную жидкость

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Пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщила, что отравившиеся метанолом люди в Казани выпили незамерзающую автомобильную жидкость, спутав её с алкоголем.
Отравившиеся метанолом в Казани случайно выпили незамерзающую автомобильную жидкость
  • РИА Новости

По имеющейся информации, один из отравившихся купил алкоголь в пятилитровой пластиковой бутыли, а после её перепутали с бутылью незамерзающей автомобильной жидкости аналогичного объёма, когда доставали из багажника.

«Молодые люди по ошибке взяли её с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили», — сообщили в СК.

Следователи в ходе осмотра места происшествия обнаружили использованную бутыль, а также пятилитровую ёмкость с контрафактным алкоголем.

Согласно последним данным, в результате употребления незамерзающей жидкости за медицинской помощью обратились 14 человек.

Ранее сообщалось, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом. Позднее поступила информация о 13 пострадавших.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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