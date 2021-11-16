СК возбудил дело по факту отравления метанолом 11 человек в Казани
- РИА Новости
По данным следствия, 16 ноября в Казани были госпитализированы 11 молодых людей 1999—2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Они находятся в состоянии средней и тяжёлой степени тяжести.
Согласно предварительной информации, все употребили спиртосодержащий напиток, который купили у неустановленного лица.
«По данному факту... возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — заявили в СК.
Ранее в Минздраве Татарстана заявили, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом.