В Минздраве Татарстана заявили, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом.

«11 человек обратились в центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

За жизни пациентов борются врачи-токсикологи.

Ранее в МВД России предложили установить госрегулирование оборота метанола в стране.

Заявление было сделано на фоне сообщений о смерти десятков людей от отравления алкоголем в ряде регионов России: в Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека, ещё 24 погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта.