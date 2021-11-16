В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом
- РИА Новости
«11 человек обратились в центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
За жизни пациентов борются врачи-токсикологи.
Ранее в МВД России предложили установить госрегулирование оборота метанола в стране.
Заявление было сделано на фоне сообщений о смерти десятков людей от отравления алкоголем в ряде регионов России: в Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека, ещё 24 погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта.