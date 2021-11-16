В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом

Короткая ссылка
В Минздраве Татарстана заявили, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом.
В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом
  • РИА Новости

«11 человек обратились в центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

За жизни пациентов борются врачи-токсикологи.

Ранее в МВД России предложили установить госрегулирование оборота метанола в стране.

Заявление было сделано на фоне сообщений о смерти десятков людей от отравления алкоголем в ряде регионов России: в Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека, ещё 24 погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить