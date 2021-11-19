Одна из 15 пострадавших из-за отравления метанолом в Казани скончалась в больнице
- РИА Новости
Об этом информирует Минздрав Татарстана.
«К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате отравления метанолом в Казани увеличилось до 15.
Пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану проинформировала, что отравившиеся метанолом люди в Казани выпили незамерзающую автомобильную жидкость, спутав её с алкоголем.