В Минпросвещения не обсуждают вопрос недопуска в школы непривитых от COVID-19
- © Официальный сайт Мэра Москвы
«Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем», — приводит ТАСС его слова во время выступления в Нижнем Новгороде.
Ранее Кравцов заявил, что предложенные Роспотребнадзором меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции в школах показали эффективность.
По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, введение экспресс-тестирования на COVID-19 в российских школах может помочь сохранить очный формат обучения.