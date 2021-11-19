В Минпросвещения не обсуждают вопрос недопуска в школы непривитых от COVID-19

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что министерство не ставит вопрос недопуска в школы непривитых от коронавируса учеников.
В Минпросвещения не обсуждают вопрос недопуска в школы непривитых от COVID-19
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«Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем», — приводит ТАСС его слова во время выступления в Нижнем Новгороде.

Ранее Кравцов заявил, что предложенные Роспотребнадзором меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции в школах показали эффективность.

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, введение экспресс-тестирования на COVID-19 в российских школах может помочь сохранить очный формат обучения.

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