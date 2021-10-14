В Рособрнадзоре прокомментировали возможность сдачи экспресс-тестов на COVID-19 в школах

Введение экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в российских школах может помочь сохранить очный формат обучения. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы только приветствуем, если такая система будет вводиться везде, если есть возможности у субъектов», — цитирует ТАСС Музаева.

По его словам , «это как раз позволило бы не вводить дистанционный формат в период очередной волны, дети могли бы посещать школы».

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что альтернативы очному формату обучения нет.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в десяти московских школах с 14 октября начнут работу пункты бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирус.