В Рособрнадзоре прокомментировали возможность сдачи экспресс-тестов на COVID-19 в школах
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- РИА Новости
«Мы только приветствуем, если такая система будет вводиться везде, если есть возможности у субъектов», — цитирует ТАСС Музаева.
По его словам , «это как раз позволило бы не вводить дистанционный формат в период очередной волны, дети могли бы посещать школы».
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что альтернативы очному формату обучения нет.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в десяти московских школах с 14 октября начнут работу пункты бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирус.