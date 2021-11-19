Педиатр Османов рассказал, какие дети входят в группу риска по COVID-19

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Главный педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, какие дети входят в группу риска по COVID-19.
Педиатр Османов рассказал, какие дети входят в группу риска по COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что это дети с избыточной массой тела, диабетом, иммунодефицитными состояниями, а также имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальную астму.

«Все дети, у которых при коронавирусе может быть тяжёлое течение самого COVID-19 или может усугубиться хроника», — пояснил эксперт.

По его мнению, чем раньше начнётся повсеместное тестирование детей в организованных коллективах, тем эффективнее будут лечебно-профилактические мероприятия.

Ранее Османов рассказал об увеличении вдвое числа детей с COVID-19 в Москве.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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