Педиатр Османов рассказал, какие дети входят в группу риска по COVID-19

Главный педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, какие дети входят в группу риска по COVID-19.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что это дети с избыточной массой тела, диабетом, иммунодефицитными состояниями, а также имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальную астму.

«Все дети, у которых при коронавирусе может быть тяжёлое течение самого COVID-19 или может усугубиться хроника», — пояснил эксперт.

По его мнению, чем раньше начнётся повсеместное тестирование детей в организованных коллективах, тем эффективнее будут лечебно-профилактические мероприятия.

Ранее Османов рассказал об увеличении вдвое числа детей с COVID-19 в Москве.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.