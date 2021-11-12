Педиатр Османов рассказал об увеличении вдвое числа больных COVID-19 детей в Москве

Число детей с COVID-19 в Москве выросло в два раза по сравнению с прошлой волной коронавируса. Об этом заявил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

«По сравнению с предыдущей волной, количество детей увеличилось в два раза, а по сравнению с первой и второй — в три-четыре раза», — приводит слова Османова РИА Новости.

Он отметил тренд на рост числа заболеваемости коронавирусом среди молодого населения.

«Видим омоложение болезни — стали болеть дети грудного возраста, дети — новорождённые, дети раннего возраста», — пояснил Османов.

11 ноября в Москве начался третий этап клинического исследования вакцины для подростков, в котором примут участие 3 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.