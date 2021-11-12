Педиатр Османов рассказал об увеличении вдвое числа больных COVID-19 детей в Москве
- РИА Новости
«По сравнению с предыдущей волной, количество детей увеличилось в два раза, а по сравнению с первой и второй — в три-четыре раза», — приводит слова Османова РИА Новости.
Он отметил тренд на рост числа заболеваемости коронавирусом среди молодого населения.
«Видим омоложение болезни — стали болеть дети грудного возраста, дети — новорождённые, дети раннего возраста», — пояснил Османов.
11 ноября в Москве начался третий этап клинического исследования вакцины для подростков, в котором примут участие 3 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.