Педиатр Османов рассказал об увеличении вдвое числа больных COVID-19 детей в Москве

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Число детей с COVID-19 в Москве выросло в два раза по сравнению с прошлой волной коронавируса. Об этом заявил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
Педиатр Османов рассказал об увеличении вдвое числа больных COVID-19 детей в Москве
  • РИА Новости

«По сравнению с предыдущей волной, количество детей увеличилось в два раза, а по сравнению с первой и второй — в три-четыре раза», — приводит слова Османова РИА Новости.

Он отметил тренд на рост числа заболеваемости коронавирусом среди молодого населения.

«Видим омоложение болезни — стали болеть дети грудного возраста, дети — новорождённые, дети раннего возраста», — пояснил Османов.

11 ноября в Москве начался третий этап клинического исследования вакцины для подростков, в котором примут участие 3 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.

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