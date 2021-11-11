В Москве начался третий этап клинического исследования вакцины для подростков

В Москве началась третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков. В исследовании примут участие 3 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве на базе десяти поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков», — приводятся её слова на официальном сайте мэра Москвы.

Вице-мэр добавила, что летом 2021 года на базе двух детских больниц Москвы начались первая и вторая фазы клинического исследования вакцины. По её словам, предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.

В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.