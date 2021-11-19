Педиатр Османов рассказал, как протекает COVID-19 у детей

Короткая ссылка
Исмаил Османов, главный педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой рассказал, как протекает COVID-19 у детей.
Педиатр Османов рассказал, как протекает COVID-19 у детей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что болезнь может протекать по-разному.

«Это может обычный грипп, какая-то другая вирусная инфекция, просто головная боль, кишечная инфекция с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта», — пояснил эксперт.

По его словам, начало заболевания иногда может быть без повышения температуры и специфических проявлений, особенно у детей грудного и раннего возраста.

«Чем раньше получается выявить COVID-19 у детей, тем эффективнее работает лечение и тем лучше прогноз заболевания. И здесь нужно не ждать клинических проявлений болезни и при выявлении вируса сразу обращаться к медицинским специалистам», — добавил Османов.

Ранее Османов рассказал об увеличении вдвое числа больных COVID-19 детей в Москве.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить