Педиатр Османов рассказал, как протекает COVID-19 у детей

Исмаил Османов, главный педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой рассказал, как протекает COVID-19 у детей.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что болезнь может протекать по-разному.

«Это может обычный грипп, какая-то другая вирусная инфекция, просто головная боль, кишечная инфекция с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта», — пояснил эксперт.

По его словам, начало заболевания иногда может быть без повышения температуры и специфических проявлений, особенно у детей грудного и раннего возраста.

«Чем раньше получается выявить COVID-19 у детей, тем эффективнее работает лечение и тем лучше прогноз заболевания. И здесь нужно не ждать клинических проявлений болезни и при выявлении вируса сразу обращаться к медицинским специалистам», — добавил Османов.

Ранее Османов рассказал об увеличении вдвое числа больных COVID-19 детей в Москве.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.