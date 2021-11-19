Грушко заявил о невозможности контактов Москвы и секретариата НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва в настоящее время не имеет контактов с секретариатом НАТО.

«В настоящий момент контактов с секретариатом НАТО нет, и их не может быть», — приводит ТАСС слова Грушко.

Он подчеркнул, что контактов нет по причине того, что НАТО сделало невозможной работу российских дипломатов в Брюсселе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

Также в Кремле заявили об отсутствии отношений между Россией и НАТО.

Лавров выразил мнение, что НАТО должно сделать первый шаг, если рассчитывает улучшить отношения с Россией.