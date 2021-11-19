В Кировской области подтвердили 291 случай COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Дома лечатся 7580 пациентов, ещё 3976 находятся на лечении в больницах.
Также стало известно, что в Перми несколько стационаров могут возобновить оказание плановой помощи, передаёт URA.RU.
«Со следующей недели в обычный режим работы хотим перевести больницу им. Граля, краевую детскую, госпиталь ветеранов и хирургический корпус шестой больницы. Мы это сделаем, если положительная тенденция к снижению будет продолжаться», — заявила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень на брифинге.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.