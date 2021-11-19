В Кировской области подтвердили 291 случай COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 291 случай коронавируса за сутки. Выписаны 426 жителей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Дома лечатся 7580 пациентов, ещё 3976 находятся на лечении в больницах.

Также стало известно, что в Перми несколько стационаров могут возобновить оказание плановой помощи, передаёт URA.RU.

«Со следующей недели в обычный режим работы хотим перевести больницу им. Граля, краевую детскую, госпиталь ветеранов и хирургический корпус шестой больницы. Мы это сделаем, если положительная тенденция к снижению будет продолжаться», — заявила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень на брифинге.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.