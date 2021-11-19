Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 67,1%

Короткая ссылка
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве, по данным на 19 ноября, составил 67,1%, следует из данных оперштаба.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 67,1%
  • Reuters

«По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет — 67,1%», — сообщается на портале стопкоронавирус.рф в разделе с информацией по Москве.

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли более 6 млн человек, полный курс прививок сделали более 5,5 млн жителей столицы.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее заявила, что город занимает первое место по темпам снижения заболеваемости коронавирусом в России.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве выявили 3371 случай заболевания. Накануне было выявлено 4062 случая.

По словам мэра российской столицы, на снижение заболеваемости хорошо повлияли нерабочие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить