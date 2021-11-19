Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 67,1%
- Reuters
«По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет — 67,1%», — сообщается на портале стопкоронавирус.рф в разделе с информацией по Москве.
Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли более 6 млн человек, полный курс прививок сделали более 5,5 млн жителей столицы.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее заявила, что город занимает первое место по темпам снижения заболеваемости коронавирусом в России.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве выявили 3371 случай заболевания. Накануне было выявлено 4062 случая.
По словам мэра российской столицы, на снижение заболеваемости хорошо повлияли нерабочие дни.