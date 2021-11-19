Москва занимает первое место по темпам снижения заболеваемости COVID-19 в России

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что город занимает первое место по темпам снижения заболеваемости коронавирусом в России.
Москва занимает первое место по темпам снижения заболеваемости COVID-19 в России
  • Reuters

«На сегодняшний день по темпу снижения заболеваемости Москва занимает первое место в стране, и это не может не радовать», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве выявили 3371 случай заболевания. Накануне было выявлено 4062 случая.

Также Ракова сообщила, что в Москве в день госпитализируют от 25 до 30 детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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