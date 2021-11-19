Число госпитализаций в Петербурге снизилось на 44% после нерабочих дней

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Период нерабочих дней в Санкт-Петербурге показал свою эффективность — число госпитализаций снизилось на 44%, заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Число госпитализаций в Петербурге снизилось на 44% после нерабочих дней
  • Reuters

«Период нерабочих дней убедительно доказал свою эффективность в плане снижения уровня госпитализации и заболеваемости... Уменьшилось число больных в стационарах на 44%», — цитирует его Интерфакс.

По словам представителя Комитета по здравоохранению, доля свободных коек для взрослых пациентов с COVID-19 к настоящему времени составляет 20%, аналогичные показатели наблюдаются и в детских стационарах.

Лисовец добавил, что сейчас рассматривается вопрос о перепрофилировании ковидных больниц на оказание плановой помощи за счёт сокращения числа инфицированных коронавирусом.

Губернатор города Александр Беглов ранее отметил, что ситуация с COVID-19 в Петербурге всё же непростая — сохраняется риск подъёма заболеваемости.

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в городе прошли более 2 млн человек.

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