Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге по-прежнему непростая, сохраняется риск подъёма заболеваемости, заявил губернатор города Александр Беглов.
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
  • Reuters

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остаётся непростой, Роспотребнадзор регистрирует порядка 3 тысяч заболевших в сутки. Риск нового подъёма заболеваемости пока сохраняется», — приводит РИА Новости слова Беглова в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Он добавил, что с 15 ноября в Петербурге необходимо предъявлять QR-коды в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах.

Ранее в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что более 2 млн жителей города прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

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