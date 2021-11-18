Путин: темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции

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Темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
Путин: темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«На съезде партии «Единая Россия» говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в текущих условиях роста инфляции «отступать от этого принципа было бы неправильно».

Уточняется, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются в правительстве и в администрации президента.

Ранее Путин предложил в 2022 году увеличить размер прожиточного минимума до 12 654 рублей, а минимальный размер оплаты труда — до 13 890 рублей.

Вместе с этим российский лидер заявил, что социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума.

В октябре сообщалось, что российский кабмин выделит из федерального бюджета более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. 

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