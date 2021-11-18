Путин: темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции

Темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

«На съезде партии «Единая Россия» говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в текущих условиях роста инфляции «отступать от этого принципа было бы неправильно».

Уточняется, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются в правительстве и в администрации президента.

Ранее Путин предложил в 2022 году увеличить размер прожиточного минимума до 12 654 рублей, а минимальный размер оплаты труда — до 13 890 рублей.

Вместе с этим российский лидер заявил, что социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума.

В октябре сообщалось, что российский кабмин выделит из федерального бюджета более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума.