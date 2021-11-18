Путин предложил увеличить МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей
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Президент отметил, что «одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ».
«В будущем году также на 8,6%, примерно на 1100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», — заявил он.
Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет увеличен до 12 792 рублей.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет увеличен до 12 792 рублей.