Кабмин России увеличил размер максимального пособия по безработице с 2022 года
- РИА Новости
Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что минимальная величина пособия по безработице в России составляет 1500 рублей.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с безработицей в стране.