Кабмин России увеличил размер максимального пособия по безработице с 2022 года

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет увеличен до 12 792 рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что минимальная величина пособия по безработице в России составляет 1500 рублей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с безработицей в стране.