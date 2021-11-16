Кабмин России увеличил размер максимального пособия по безработице с 2022 года

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Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет увеличен до 12 792 рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Кабмин России увеличил размер максимального пособия по безработице с 2022 года
  • РИА Новости

Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что минимальная величина пособия по безработице в России составляет 1500 рублей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с безработицей в стране.

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